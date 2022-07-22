Калуга, 22 июля 2022, 11:21 — REGNUM В лесах Калужской области в 2022 году учтено 56 медведей, что в восемь раз больше, чем в 2018 году, когда было насчитано семь медведей. Учёт медведей относителен, так как их считают лишь по факту встречи. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления регионального министерства при родных ресурсов и экологии Сергея Фурсова.
Факты нападения медведей на людей не зарегистрированы. Больше всего медведей обитает в Медынском, Юхновском, Износковском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Куйбышевском. Впрочем, они находятся в постоянном движении и часто осваивают новые территории.
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