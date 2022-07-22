Калуга, 22 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В лесах Калужской области в 2022 году учтено 56 медведей, что в восемь раз больше, чем в 2018 году, когда было насчитано семь медведей. Учёт медведей относителен, так как их считают лишь по факту встречи. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника управления регионального министерства при родных ресурсов и экологии Сергея Фурсова.

Иван Шилов ИА REGNUM Медведи в лесу

Факты нападения медведей на людей не зарегистрированы. Больше всего медведей обитает в Медынском, Юхновском, Износковском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Куйбышевском. Впрочем, они находятся в постоянном движении и часто осваивают новые территории.

«Из крупных хищников, в Калужской области встречаются также волки, лисы и рыси, из мелких — хорь, норка и куница. Водятся в калужских лесах и енотовидные собаки — наравне с волками и лисами они являются основными переносчиками бешенства. Численность этих животных регулируется», — отметил Сергей Фурсов.