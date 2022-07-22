Москва, 22 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы рассказали множество любопытных историй из разных уголков России. Смарт-часы для коров, «золотой» квас, знакомство через билборды и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Jon Nickles Северный олень

Центральный федеральный округ

В доме на Курской улице в Москве есть коммунальная квартира. Шесть лет назад один из ее жителей пропал. Соседи подумали, что пенсионер уехал к родственникам. Оказалось, нет. На днях электрик чинил проводку и облокотился на дверь комнаты «уехавшего». Она открылась, в комнате оказалась мумия соседа. Соседи уверяют, что ничего не знают, и никакого запаха не чувствовали, потому что курили в квартире. «Очень странное дело…» — считает «Москва сейчас».

Суд города Щекино Тульской области рассмотрел необычное дело. 61-летняя женщина узнала, что ее полная тезка четверть века назад получила в подарок квартиру, но право собственности так и не оформила. У дамы созрел преступный план. Она заверила у нотариуса копию договора, зарегистрировала право собственности. Но злодеяние было раскрыто. «Тульские новости» пишут, что мошенницу приговорили к полутора годам колонии.

В Шебекино Белгородской области заметили бездомную хаски, стали ее подкармливать. Жители печатали в соцсетях призывы помочь собачке. Вдруг история приобрела неожиданный поворот. Некоторые внимательные граждане рассмотрели в хаски… настоящего волка. Специалисты опровергают это, впрочем, не слишком твердо. «Белгородчина» советует добросердечным жителям Шебекино в любом случае быть внимательнее и осторожнее.

Северо-Западный федеральный округ

На набережной реки Карповки в Санкт-Петербурге заметили нерпу, которая отдыхала, словно турист, на ступеньках. Нерпу никто не беспокоил, она тоже вела себя деликатно. Это уже не первая нерпа в центре города. «Петербург с огоньком» пишет, что Петербург уже можно назвать городом нерп. Не исключено, что они со временем и уток вытеснят.

Неожиданными проблемами обернулся отдых в Карелии для семейных туристов. Они решили остановиться на пляже у Ладожского озера, и там их автомобиль увяз в песке. Перед путешественниками замаячила перспектива остаться на ночь в безлюдной местности, передает «Калитка Карелии». К счастью, мимо проезжал экипаж патрульной службы. С помощью лопат и домкрата автомобиль освободили из песчаной ловушки.

Отечественную косметику могут начать делать из водорослей. Над этим работают мурманские ученые, которые придумывают технологию производства альгината натрия из бурых водорослей. По словам «Полярного дозора», вещество также применяется в медицине, фармацевтике, кроме того, из него можно создавать пищевые пленки с антибактериальными свойствами.

В Архангельске у художников — праздник. Им выделили шестьсот мест для граффити. Под граффити выделены не только трансформаторные будки и водонасосные станции, но и фасады известных зданий, к примеру дворца пионеров. Для нанесения рисунка нужно разработать эскиз и согласовать его в администрации. «Интересная инициатива, которая направит буйство красок в культурное русло!» — считает «Дед Помор».

В Калининграде тем временем решили украсить окрестности стадиона огромными скульптурами «по мотивам» Малевича. «Балтийский форпост» полагает, что споров по поводу этих памятников будет немало: «Такое уж это дело — современное искусство. Как говорится, Эйфелеву башню тоже критиковали…»

Приволжский федеральный округ

На одной из улиц Нижнего Новгорода после летнего отключения горячей воды внезапно отключили холодную, при этом запустив горячую. Жители снимают занимательные видео, как им приходится остужать воду. К примеру, вентиляторами. «Нижний №1» просит коммунальные службы скорее решить проблему или хотя бы отправить работников «помогать на кипяток дуть».

Самарская шаурма оказалась самой вкусной в стране. К такому выводу пришли сотрудники компании 2ГИС, проанализировав баллы у всех заведений городов, которые торгуют шаурмой. Пятерка лучших выглядит так: Самара, Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Краснодар. «При этом в Самаре оказалось меньше всего точек, где шаурму можно купить. Зато готовят с любовью», — пишет «Злой самаритянин».

«Ульяновский патриот» выяснил, что жителям города Димитровград мешает крапива. Нескошенная трава — одна из главных проблем города, по мнению его жители. Горожане жалуются на крапиву годами, но проблема никак не решается.

Южный федеральный округ

Туристам в Анапе продали квас по цене 650 рублей за стакан. Четыре стакана обошлись отдыхающим в 2600 рублей. «Неужели в Краснодарском крае власти не способны регулировать вот такое ценообразование. Ведь это по большому счету своеобразный грабеж. С какими впечатлениями вернутся домой люди?» — удивляется «Живая Кубань».

В Новороссийске спасателям пришлось вызволять с козырька дома неведомо как попавшую туда козу. Животное спасли и передали хозяину, пишет «Кубанская телега». «В нашем городе мы спасаем всех!» — говорят в местной службе спасения.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Ставрополье 26» рассказало про непривычный баннер, появившийся в Ставрополе. На баннере мужчина рассказывает о себе и ищет знакомств. Баннер гласит: «Познакомлюсь с Женщиной. Не пью, не курю, 182 см/85 кг. Зарабатываю, морально Устойчив!».

Уральский федеральный округ

Десять дней домашний попугай скитался по Челябинской области. Сбежал он в городе Трехгорном, поймали его в Катав-Ивановске. «Страновед» пишет, что характер птицы сильно испортился. Попугай одичал и прибился к стае ласточек, а галки его гоняли. Теперь он дома отсыпается и отъедается.

В поселке Рефтинский Свердловской области наблюдали подлинную буддийскую картину: мужчина задумчиво лежал посреди проезжей части. «Его дзен, кажется, переняли и другие: никто не нарушает процесс медитации, ни криками, ни клаксоном. Мыслителя лишь объезжают, оставляя его бренное тело в уединении со своими раздумьями», — шутит Ural Mash.

Сибирский федеральный округ

В Норильске пассажиры автобуса поссорились… из-за оленя. Копытное завела в салон одна из пассажирок. Другие испугались, что животное от страха начнет бодаться и лягаться. Женщина, которая держала оленя за рога, пыталась доказать, что он никому не мешает, пишет «Красноярск №1». Поверили не все, в итоге — ссора и скандал.

Дальневосточный федеральный округ

В Вихоревке Иркутской области фермеры придумали, как следить за коровами. Чтобы они не блуждали по улицам, чужим полям и домовладениям, за ними следят с помощью детских смарт-часов, которые надевают на рога. Недорогой гаджет значительно облегчает слежку. По телефону можно определить местоположение рогатых, а заодно сэкономить деньги на работе пастуха, сообщает «Говорит Иркутск».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.