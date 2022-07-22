Кострома, 22 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Подростки Дмитрий Колесов и Лев Аглиулин, пропавшие 16 июля в Костроме, вернулись домой. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области.

Найдены, живы

Приятели ушли на прогулку и не сообщали о своём местонахождении до сегодняшнего дня. Были ли в этот период в отношении школьников совершены какие-либо преступления, неизвестно. Выяснением этого вопроса сейчас занимается следователь.

Отмечается, что ранее один из юношей уже сбегал из дома. Он состоит на учёте в органах профилактики.

Всего без учёта этого случая с начала 2022 года в Костромской области пропал 31 ребёнок, 29 из них были найдены живыми, двое погибли.