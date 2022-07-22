Москва, 22 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В Москву в выходные дни — 23–24 июля — вернётся жаркая погода. Циклонический вихрь, принёсший в столицу дожди, освободит место западному антициклону, передают «Метеоновости».

Дмитрий Староверов Жара в Москве

Сегодня, 22 июля, днём в Москве потеплеет до +23… +25 °С. Установится солнечная погода. Дожди маловероятны. Ветер северо-западный.

В субботу и воскресенье при переменной облачности также осадков не ожидается. Ночью +12… +17 °С. Днём воздух прогреется до +28. +30 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Москве будет переменная облачность, по области местами небольшой кратковременный дождь.

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