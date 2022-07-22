Москва, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин включил новые государства в список недружественных стран.

Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в режиме видеоконференции. 24 июля 2020 года Government.ru

Глава правительства подписал распоряжение, включающее в перечень недружественных стран Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Уточняется, что распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе рабочего визита в Ижевск премьер-министру России Михаилу Мишустину и зампреду правительства Денису Мантурову была представлена продукция промышленных предприятий Удмуртии.