Брюссель, 22 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Предложение Еврокомиссии сократить потребление газа на 15% встретило категорическое несогласие со стороны Португалии и Испании и серьезные опасения со стороны других стран ЕС, сообщает 22 июля Financial Times.

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«Мы не можем взять на себя непропорционально большую жертву, о которой у нас даже заранее не спросили», — заявил министр энергетики Португалии Жуан Галамба. Испанский министр по экологическим преобразованиям Тереса Рибера добавила завуалированную колкость в адрес Германии, которая почти на 50% зависит от российских поставок газа: «В отличие от других стран, мы, испанцы, не жили не по средствам с энергетической точки зрения».

Министр энергетики Германии Роберт Хабек ответил: «Принцип такой: мы в Европе должны экономить газ, а это значит, что даже те страны, которые напрямую не пострадали от сокращения поставок газа из России, должны помогать другим странам. Иначе не будет европейской солидарности».

Институт Századvég — аналитический центр, связанный с правящей в Будапеште партией «Фидес», заявил, что предложение Брюсселя нарушает основные права стран ЕС. В тот же день министр иностранных дел страны Петер Сийярто встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, чтобы попросить о дополнительных поставках газа.

«Европейская комиссия, которая нападает на Венгрию с необоснованными претензиями по поводу верховенства закона, предложила план, который игнорирует законодательство ЕС, нарушает фундаментальные права, а также индивидуальный и национальный суверенитет», — говорится в заявлении института.

Париж, который лишь частично зависит от российского газа, публично не заявлял о своем несогласии с планом, однако министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше сказала: «Мы должны предвидеть и координировать наши действия, прежде чем устанавливать одинаковые для всех цели».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на том, что страны союза должны проявить солидарность: «Я знаю, что сейчас время испытаний, но… время испытаний требует от нас хорошей организации и координации на европейском уровне».

«Солидарность под угрозой, потому что государства-члены уже заявили, что не согласны с целями, — считает научный сотрудник Энергетического центра Жака Делора Фук Винь Нгуен. — Если все страны будут действовать самостоятельно, это обойдется дороже, чем решение в целом. Если, например, промышленность Германии рухнет, то экономика всего ЕС в целом упадет».

По правилам ЕС, предложение должно быть одобрено либо 55% стран ЕС, либо правительствами стран, составляющих 65% населения ЕС, на экстренной встрече министров энергетики на следующей неделе.

Но дипломаты в Брюсселе сомневаются, что оно будет принято: «Все задаются вопросом о том, какие правовые основания [у Еврокомиссии] для введения чрезвычайных мер», — сказал FT один из них.