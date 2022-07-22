Москва, , 10:15 — REGNUM Парламентарии от «Единая Россия» внесли в Госдуму законопроект о защите жильцов от недобросовестных управляющих компаний, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля.

Согласно предлагаемым изменениям, в реестр дисквалифицированных лиц будут вноситься сведения об учредителях управляющих организаций, лицензия которых аннулирована. Такие лица не смогут вновь создавать управляющие организации, пока сведения о них не будут исключены из реестра.

Сейчас в реестр вносят только сведения о директорах. В течение трех лет они не могут занимать должности в других управляющих организациях, тогда как учредители сохраняют возможность создавать новые организации, брать дома на управление, игнорировать интересы жильцов и копить долги перед ресурсоснабжающими организациями.