Москва, , 10:12 — REGNUM Нефть изрядно подешевела на торгах 21 июля после очередной неудачной попытки закрепиться над уровнем $106 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Транспортировка нефти Quartl

«Нефть марки Brent отметила минимумы в районе $101,50, но к концу дня сократила потери до 2,5%, завершив сессию в районе уровня $104. При этом с начала недели фьючерсы все еще торгуются в плюсе, прибавляя 3%.

Сегодня, 22 июля, цены на нефть Brent пытаются расти, двигаясь в направлении уровня $105.

Трейдеры не смогли проигнорировать резкий рост запасов бензина в США, усиливший страхи по поводу потребления, которое, к слову, опустилось до двухлетних минимумов, и все из-за рекордных цен на топливо. А ведь в этот период обычно наблюдается пик сезонного спроса.

В противовес этому фактору частично выступает постепенное улучшение эпидемиологической обстановки в Китае, но трейдеры пока опасаются проявлять излишний оптимизм, понимая, что в любой момент статистика заболеваемости может снова поползти вверх, как это бывало уже неоднократно.

В более широком контексте негативное влияние на настроения в сырьевом сегменте продолжают оказывать растущие рецессионные риски. И именно этот раздражитель будет сдерживать рост цен на нефть в ближайшей и среднесрочной перспективе.

В зависимости от дальнейшего развития ситуации в экономике Brent может постепенно перейти в более низкие диапазоны. Пока же по мере отступления котировок в игру возвращается отметка $100», — пояснил эксперт.

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