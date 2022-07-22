Дар-эс-Салам, Танзания, 17 июня, 2020, 08:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива заявил, что в стране зафиксировано 66 активных случаев заболевания COVID-19. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Маджаливы на брифинге.

Маджалива заявил, что 66 пациентов госпитализированы в 10 регионах страны, а в остальных 16 регионах активных случаев заболевания нет.

Напомним, что в последний раз правительство Танзании опубликовало официальные данные о пандемии 29 апреля. А ранее на прошлой неделе президент Джон Магуфули объявил страну «свободной от коронавируса» благодаря молитвам граждан.

Однако в посольстве США в прошлом месяце предупредили, что больницы в Дар-эс-Саламе «переполнены» и что шансы заражения вирусом в городе «чрезвычайно высоки», не предоставив доказательств своих утверждений.

Премьер-министр подчеркнул, что число заражений в стране сократилось. Он настоятельно призвал танзанийцев продолжать соблюдать руководящие принципы безопасности для предотвращения распространения вируса.

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране остается неясным. 29 апреля, когда были обнародованы последние официальные данные, правительство сообщило, что оно зарегистрировало в общей сложности 509 случаев заболевания, включая 21 смерть.

Министр здравоохранения Умми Мвалиму 1 июня сказала, что в городе Дар-эс-Салам осталось только четыре пациента.

С 1 июня были вновь открыты средние школы, колледжи и университеты, спортивные мероприятия также были продолжены.