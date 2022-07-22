Москва, 22 июля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о выходе 22-летней биатлонистки Лидии Жураускайте из российского гражданства. Документ опубликован на портал правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В тексте указа говорится о решении удовлетворить заявление Жураускайте Лидии Михайловны, родившейся 9 апреля 1999 года в Мурманске.

По информации спортивных СМИ, биатлонистка не входила в состав сборной России и не занимала призовых мест на юниорских соревнованиях. Сейчас девушка планирует выступать за Литву.