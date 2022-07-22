Ярославль, 22 июля 2022, 09:57 — REGNUM В Ярославле не будут закрывать Октябрьский мост для личного автотранспорта на время ремонта, потому что это вызовет ещё большие трудности. Об этом врио губернатора области Михаил Евраев рассказал в эфире телеканала «Первый Ярославский».
По словам главы региона, для ремонта моста выбрано оптимальное время — лето, когда многие жители находятся в отпусках. Ранее Евраев потребовал ускорить темпы ремонта моста.
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