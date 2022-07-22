Ярославль, , 09:57 — REGNUM В Ярославле не будут закрывать Октябрьский мост для личного автотранспорта на время ремонта, потому что это вызовет ещё большие трудности. Об этом врио губернатора области Михаил Евраев рассказал в эфире телеканала «Первый Ярославский».

Октябрьский мост в Ярославле

«Обсуждали все варианты, в том числе закрытие моста для личного транспорта. Давайте представим, что мы это сделали. Что у нас будет происходить? У нас второй мост, Юбилейный, просто встанет и будет стоять. Вмёртвую. Потому что весь личный транспорт поедет туда. И что мы получим? Мы получим ухудшение ситуации. Не улучшение, а ухудшение. Поэтому, просчитывали все варианты и было принято решение, что этого делать не надо», — рассказал Михаил Евраев.

По словам главы региона, для ремонта моста выбрано оптимальное время — лето, когда многие жители находятся в отпусках. Ранее Евраев потребовал ускорить темпы ремонта моста.

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