Ангарск, Иркутская область, 22 июля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о вынесении приговора в отношении руководителя агентства недвижимости из Ангарска. Суд подтвердил, что злоумышленнница причастна к хищению 37 миллионов рублей, принадлежащих 33 потерпевшим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как ранее установлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Ангарскому городскому округу, 38-летняя фигурантка, зарегистрировав себя в качестве индивидуального предпринимателя, на протяжении трех лет оказывала посреднические услуги по приобретению квартир.

Пользуясь отсутствием необходимых знаний законодательства своих клиентов, она брала у них деньги, предназначенные для покупки жилья. Чтобы ввести в заблуждение жертв, женщина убеждала граждан в том, что подобная сделка является защищенной, подписывала и предоставляла различные расписки, однако в дальнейшем создавала все условия, чтобы юридические действия не были завершены.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3650558" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

После этого дальнейшие юридические действия откладывались под различными выдуманными предлогами. Лишая возможности покупателя и продавца напрямую контактировать друг с другом, последние обращались в суд, где оспаривали договор, снимая указанное обременение. Таким образом, доверчивые граждане оставались без средств, а в ряде случаев и без собственного жилья.

Фигурантка активно противодействовала расследованию. Так, в одном из случаев она заявляла пострадавшим о том, что их сбережения хранились в сейфе, но были похищены. В числе иных причин невозврата денег звучало также ее нахождение в следственном изоляторе, однако и эти доводы были опровергнуты в процессуальном порядке и признаны несостоятельными.

Женщина признана виновной в совершении мошенничеств с причинением ущерба гражданам в особо крупном размере. Окончательное наказание по совокупности 30 преступлений определено судом в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Иски потерпевших удовлетворены, подсудимая обязана возместить вред потерпевшим.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области задержали риелтора, которая обманула десятерых человек.

Читайте также: В Челябинской области поймали риелтора, обманувшую 10 человек