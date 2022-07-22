Москва, 22 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России 22 июля опубликовало видеозапись работы тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» в ходе операции на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепек»

В видео заместитель командира тяжелого огнеметного взвода Иван рассказал, что противник охотится за российскими ТОС.

«За данной машиной, как и за экипажем, очень много ведётся охоты. В связи с её спецификой и уникальностью», — рассказал Иван.

Он рассказал, что украинские войска боятся термобарических реактивных снарядов, поскольку от них нельзя укрыться в блиндаже — огонь проходит даже сквозь небольшие щели. При ударе образуется огненный шар, температура в котором достигает трёх тысяч градусов Цельсия.

Одна машина ТОС «Солнцепёк» способна накрыть территории в 40 тысяч квадратных метров.

В видеоролике показана подготовка «Солнцепёка» к работе и удар по позициям ВСУ.