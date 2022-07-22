Рыбинск, Ярославская область, 22 июля 2022, 09:42 — REGNUM В Рыбинском районе Ярославской области обнаружен незаконный карьер по добыче полезных ископаемых. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.
Песок добывали на землях сельхозназначения, что запрещено законом. Площадь карьера составила 0,1 га, глубина — 2,5 метра.
Специалисты управления исследовали почву в лаборатории и пришли к выводу, что в месте проведения земляных работ в ней произошло снижение органического вещества в 5 раз.
Собственнику земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено осуществить проект рекультивации земель.