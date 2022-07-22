Москва, 22 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В ходе проведения спецоперации на Украине Вооружённые силы РФ применили новейший лёгкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка», передаёт 22 июля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

U.S. Air Force БПЛА

Отмечается, что беспилотники из состава комплекса «Ласточка» нанесли огневое поражение живой силе и уничтожили несколько бронированных целей Вооружённых сил Украины (ВСУ.)

Новейшие беспилотники «Ласточка» позволяют сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха. Другие подробности об использовании «Ласточки» против ВСУ источник в силовых структурах не раскрыл.

Как сообщало ИА REGNUM, российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников вооружённых сил Украины (ВСУ).

Читайте подробнее: Средства ПВО РФ за сутки сбили шесть украинских беспилотников