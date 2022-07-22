Москва, , 09:34 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспочвенными обвинения России в продовольственном кризисе.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава МИД осветил ситуацию в статье «Россия и Африка: партнёрство, устремлённое в будущее», опубликованную на сайте ведомства. Материал подготовлен для египетской газеты «Аль-Ахрам», конголезской «Депеш де Браззавиль», угандийской «Нью Вижн», а также эфиопской «Эфиопия Хэрольд».

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы «экспортирует голод», абсолютно беспочвенны», — говорится в тексте статьи.

Лавров пояснил, что ещё в период пандемии коронавируса коллективный Запад использовал механизм эмиссии, оттянув на себя товарные и продовольственные потоки, тем самым ухудшив положение в странах, которые зависимы от импорта.