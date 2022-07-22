Москва, , 09:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил коллектив информационного агентства REGNUM с 20-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин © ИА REGNUM

Президент подчеркнул, что за прошедшие годы агентство REGNUM добилось впечатляющих результатов и в России, и за рубежом, несло значимый вклад в развитие современных отечественных СМИ.

«Главный секрет такого успеха — творческая, сплочённая команда сотрудников высочайшей квалификации, которые сохраняют неизменную приверженность принципам журналистской этики», — отметил Путин и пожелал коллективу достойно держать профессиональную планку.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин регулярно получает новостные сводки о происходящем на Украине.

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