Токио, 22 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В официальном докладе по обороне, опубликованном 22 июля, Япония выражает тревогу по поводу расширения военного сотрудничества между Россией и Китаем и заявляет, что изолированная санкциями Москва может еще больше сблизиться с Пекином, сообщает Financial Times.

Petty Officer 2nd Class Markus Castaneda Флаг Сил самообороны Японии

Доклад, одобренный кабинетом премьер-министра Фумио Кисиды, опубликован в то самое время, когда министерство обороны намеревается просить больше денег на устранение угроз, исходящих, по его мнению, от Китая, России и Северной Кореи.

«Для России, которая находится в международной изоляции и несет потери в сухопутных войсках, важность политического и военного сотрудничества с Китаем может возрасти», — отмечается в докладе. В нем также подчеркивается необходимость «с озабоченностью» следить за действиями российских вооруженных сил.

С 2019 года Россия и Китай ежегодно проводят совместные учения бомбардировщиков над Японским морем. Япония была особенно встревожена в мае 2022 года и назвала учения стратегических бомбардировщиков двух стран «неприемлемыми».

Кроме того, правительство Японии в настоящее время готовит пересмотр стратегии национальной безопасности страны.

После победы на июльских выборах правящая коалиция вместе с двумя партиями-союзниками получила достаточно мест в обеих палатах парламента, чтобы начать процесс изменения пацифистской конституции Японии.