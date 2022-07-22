Москва, , 09:23 — REGNUM Росавиация приняла решение продлить временное ограничение полётов в 11 аэропортов России. Об этом 22 июля сообщили в ведомстве.

Крыло самолета Fuzz

Временное ограничение распространяется на 11 воздушных гаваней центра и юга России. Оно введено на фоне проведения специальной военной операции России на Украине. Новое решение продлевает действие запрета до 30 июля.

Ограничиваются полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Росавиации уточнили, что остальные аэропорты России работают в штатном режиме.