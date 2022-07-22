Ярославль, , 09:23 — REGNUM По итогам 6 месяцев 2022 года на территории Ярославской области зафиксировано снижение на 19,7% количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

ДТП в Ярославской области Yarnews.net

Всего за полгода в регионе было зарегистрировано 543 дорожно-транспортных происшествия. При этом на 25% снизилось количество погибших (42 человека).

Число раненых снизилось на 19,6% и составило 690 человек. В полиции благоприятную статистику связывают с тем, что «были приняты комплексные меры к обеспечению безопасности дорожного движения».

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