Малоярославецкий район, Калужская область, , 11:00 — REGNUM Новый очаг высокопатогенного гриппа птиц обнаружен за последние сутки в Малоярославецком районе Калужской области. Всего на данный момент в области зарегистрировано 11 очагов заболевания в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Боровском районах и пригороде Калуги. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

Изъятия больных гриппом птиц на территории личного подсобного хозяйства Страница Сергея Соколовского в социальной сети «ВКонтакте»

Для предотвращения распространения возбудителя болезни в регионе предстоит утилизировать около 12 тысяч голов птиц. Эта работа уже начата. Изъято и уничтожено чуть более 2%. К работе с населением привлекаются сотрудники ветслужбы, органов местного самоуправления и полиции. Особое внимание уделяется охране территорий рядом с крупными птицефабриками области и защите уникальной коллекции регионального Парка птиц.

Власти области намерены повысить оперативность проведения санитарных мероприятий и купировать вспышку инфекции уже к концу недели.

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