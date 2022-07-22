Малоярославецкий район, Калужская область, 22 июля, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Новый очаг высокопатогенного гриппа птиц обнаружен за последние сутки в Малоярославецком районе Калужской области. Всего на данный момент в области зарегистрировано 11 очагов заболевания в Бабынинском, Малоярославецком, Жуковском, Сухиничском, Дзержинском, Боровском районах и пригороде Калуги. Об этом 22 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

Страница Сергея Соколовского в социальной сети «ВКонтакте» Изъятия больных гриппом птиц на территории личного подсобного хозяйства

Для предотвращения распространения возбудителя болезни в регионе предстоит утилизировать около 12 тысяч голов птиц. Эта работа уже начата. Изъято и уничтожено чуть более 2%. К работе с населением привлекаются сотрудники ветслужбы, органов местного самоуправления и полиции. Особое внимание уделяется охране территорий рядом с крупными птицефабриками области и защите уникальной коллекции регионального Парка птиц.

Власти области намерены повысить оперативность проведения санитарных мероприятий и купировать вспышку инфекции уже к концу недели.