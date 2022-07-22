Лондон, 22 июля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Визит президента России Владимира Путина в Тегеран сулит неприятности для стран Запада. Об этом написал в Daily Mail директор Института исследований кризисных ситуаций Марк Алмонд.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Он обратил внимание на заявление помощника президента Юрия Ушакова о том, что Россия и Иран планируют вывести отношения на новый уровень стратегического партнёрства. Автор статьи назвал это «предупреждением» для Запада. Другим признаком неприятностей он считает присутствие на встрече президента Турции Реджепа Эрдогана.

Алмонд полагает, что данная встреча может означать появление нового антизападного альянса.

«Этот саммит демонстрирует зарождающийся антизападный, антидемократический альянс, который простирается от окраин Восточной Европы до Южно-Китайского моря — с Россией-матушкой в центре. Пугающая перспектива», — говорится в статье.