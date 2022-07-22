Москва, , 09:04 — REGNUM Чиновники стран Евросоюза фактически признали территории Запорожской области Украины частью России. Об этом написал в своем Telegram-канале. член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Уборка ячменя на освобождённых территориях Запорожской области Александр Полегенько © ИА REGNUM

По его мнению, фактическое признание территории Запорожской области частью России следует из седьмого пакета антироссийских санкций ЕС. В тексте документа говорится: «Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области».

«Таким образом, ЕС ставит под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставит под сомнение саму ВГА, тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области», — пояснил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, совет Евросоюза 21 июля утвердил седьмой пакет санкций против России.

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