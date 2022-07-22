Париж, 22 июля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Национальное собрание Франции, нижняя палата парламента, 22 июля приняло законопроект о повышении пенсий и временном замораживании роста арендной платы — так французские власти выполняют предвыборное обещание повысить покупательную способность населения в условиях растущей инфляции, передает агентство Reuters.

Thomas Faivre-Duboz Франция. Елисейский дворец

Законопроект станет первым испытанием для президента Эммануэля Макрона — сумеет ли он добиться компромисса с партиями после утраты абсолютного большинства в парламенте, так как далее законопроект будет передан в верхнюю палату — Сенат, где доминирует консервативная партия «Республиканцы».

Законопроект также включает в себя повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, продовольственную помощь и механизм, позволяющий компаниям осуществлять более высокие безналоговые бонусные выплаты сотрудникам. Ожидаемые бюджетные расходы составят около 20 млрд евро.

Помочь французам справиться с дороговизной, вызванной в основном стремительным ростом цен на энергоносители, было одним из ключевых обещаний Макрона.

Голосование состоялось после жарких дебатов, в ходе которых политики левого альянса Nupes, крупнейшего оппозиционного блока, раскритиковали правительство за меры, которые, по их мнению, недостаточны.

Тем не менее законопроект были принят 341 голосом за при 116 голосах против.