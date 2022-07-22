Москва, 22 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Известный телеведущий Сергей Брилёв рассказал, что с 26 февраля не ведёт программу «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

Dmitry Rozhkov Сергей Брилев

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал Брилёв на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После этого журналист отправился в Латинскую Америку, где снял 33 репортажа и мини-фильмы. В апреле вернулся в Москву, где ему сделали операцию (какую именно, не уточняется). Далее Брилёв проходил реабилитацию.

Журналист пояснил, что многочасовая работа в прямом эфире ему уже не по силам, поэтому пришла пора перейти на форматы, которые выходят в записи — фильмы и спецрепортажи.