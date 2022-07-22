Чита, , 08:49 — REGNUM Власти Забайкалья 22 июля предупредили, что из-за сильных дождей, в регионе может ухудшится паводковая обстановка. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды рек Шилка и Витим, а также рек Нерча, Олекма и Чара пошёл на интенсивный спад. Однако, из-за ожидаемых дождей возможен рост уровня воды.

Паводок © Сергей Кондаков

«24-26 июля, из-за ожидаемых сильных дождей, на реках западных, центральных, южных и северных районов возможен рост уровней воды местами с выходом на пойму», — информируют синоптики.

Подъём уровня воды на 6-21 сантиметров зафиксирован на реках Аргунь у сёл Новоцурухайтуй и Олоча, Кыра у села Кыра, Ингода у села Дешулан и Каренга у села Тунгокочен. На остальных реках Zабайкалья наблюдается спад.

Подтоплены поймы рек Аргунь, Борзя, Нижняя Борзя и Олекма — на 20-55 сантиметров. Освободилась от воды пойма реки Витим у села Неляты

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля уровень воды в реке Витим поднялся на 188 сантиметров за сутки.

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