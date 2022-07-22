Москва, , 08:48 — REGNUM Последний выпуск программы «Вести в субботу» выйдет 23 июля. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) написал телеведущий ВГТРК Сергей Брилев, передают РИА Новости.

Сергей Брилев Dmitry Rozhkov

Брилев напомнил, что 11 сентября 2022 года отметил 20-летие работы ведущим ВГТРК. а 26 февраля состоялся последний выпуск «Вестей в субботу». «Я подвел черту под периодом, когда было, зачем носить титул замдиректора канала», — пояснил он.

Журналист рассказал, что после ухода с телеканала он уехал в страны Латинской Америки, где снял 33 репортажа и мини-фильмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, телеведущий и заместитель директора ВГТРК Сергей Брилёв больше не входит в состав общественного совета при Минобороны России.

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