Лондон, 22 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Широкая тепловая волна, охватившая большую часть Европы, неуклонно продвигается на восток, передает 22 июля Reuters. Вслед за Великобританией, Францией и Италией, предупреждения об экстремальном повышении температуры объявили и в таких странах, как Польша и Словения, а пожарные продолжают бороться с лесными пожарами по всей Европе.

Жара

С тех пор, как в начале июля на юге Европы наступила аномальная жара, тепловая волна стала причиной сотен смертей и множества лесных пожаров, от которых выгорели десятки тысяч гектаров земли в Испании, Португалии и Франции. В Великобритании и Франции во вторник 19 июля были зафиксированы рекордно высокие температуры.

Греция, где в течение двух дней бушевал огромный лесной пожар вблизи Афин, усугубляемый сильным ветром, призвала Европу более упорно бороться с изменением климата.

«Климатический кризис сейчас очевиден по всей Европе, и особенно в широком Средиземноморском регионе. Коктейль из высоких температур, шквалистых ветров и сильной засухи неизбежно приводит к лесным пожарам», — заявил 21 июля пресс-секретарь правительства Греции Яннис Ойконому.