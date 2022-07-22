Барнаул, , 08:41 — REGNUM В Алтайском крае 11 сентября 2022 года выборы пройдут практически в каждом муниципальном образовании, и для ряда избирателей они станут первыми в жизни, сообщает избирком региона.

Выборы Mil.ru

Впервые принять участие в голосовании в сентябре этого года смогут 22 674 избирателя Алтайского края. В период с 20 сентября 2021 года по 11 сентября 2022 года им исполнилось или исполнится 18 лет.

О выборах, назначенных на 11 сентября 2022 года, рассказывает председатель Ребрихинской районной ТИК Елена Бегаева:

«В единый день голосования на территории Ребрихинского района пройдут выборы депутатов Ребрихинского районного Совета народных депутатов, выборы депутатов представительных органов в 11 сельских поселениях, в Зиминском и Клочковском сельсоветах назначены выборы глав. По итогам голосования будут избраны 19 депутатов районного уровня и 95 депутатов на уровне сельских поселений.

15 июля 2022 года Ребрихинской районной ТИК приняты решения о заверении списков кандидатов в депутаты Ребрихинского районного Совета народных депутатов Алтайского края восьмого созыва, выдвинутых Ребрихинским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Алтайским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

На сегодняшний день 15 кандидатов, выдвинутых указанными избирательными объединениями, представили пакет документов для регистрации».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Алтайский край станет абсолютным лидером по количеству замещаемых мандатов: в единый день голосования пройдут почти 600 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

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