Киев, 22 июля 2022, 08:35 — REGNUM Украине следует воровать газ из транзитных трубопроводов, заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в статье для «Украинской правды».
По его мнению, Киеву следует решить энергетические проблемы, нарушив права российской стороны, проведя конфискацию «излишек» и закачав их в украинские хранилища.
«Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал депутат, предложив разработать для этого стратегический план «развития отрасли».
Депутат Дмитрий Разумков ранее являлся председателем Рады и возглавлял правящую партию «Слуга народа».