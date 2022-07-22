Депутат Рады Разумков предложил воровать российский газ
Киев, 22 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Киевскому режиму следует воровать газ из транзитных трубопроводов, заявил депутат законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков в статье для газеты.
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Дмитрий Разумков
По его мнению, Киеву следует решить энергетические проблемы, нарушив права российской стороны, проведя конфискацию «излишек» и закачав их в хранилища киевского режима.
«Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал депутат, предложив разработать для этого стратегический план «развития отрасли».
Депутат Дмитрий Разумков ранее являлся председателем Рады и возглавлял правящую партию «Слуга народа».