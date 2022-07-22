Киев, 22 июля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Киевскому режиму следует воровать газ из транзитных трубопроводов, заявил депутат законодательного органа киевского режима Дмитрий Разумков в статье для газеты.

Gov.ua Дмитрий Разумков

По его мнению, Киеву следует решить энергетические проблемы, нарушив права российской стороны, проведя конфискацию «излишек» и закачав их в хранилища киевского режима.

«Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», — написал депутат, предложив разработать для этого стратегический план «развития отрасли».

Депутат Дмитрий Разумков ранее являлся председателем Рады и возглавлял правящую партию «Слуга народа».