Братск, Иркутская область, , 08:32 — REGNUM ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении жителя Барнаула, совершившего серию мошенничеств в Братске.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Злоумышленник размещал в соцсетях объявления о том, что делает ремонты, а после получения предоплаты переставал выходить на связь. Среди жертв лже-отделочника числятся 10 братчан, среди которых рабочие и служащие, а также пенсионеры, которые передали злоумышленнику от 20 до 500 тысяч рублей.

Поняв, что их обманули, горожане обратились в полицию. Совокупный ущерб, причиненный жителям Братска, превысил 1 млн. 300 тысяч рублей.

Прокуратурой Падунского района Братска уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Падунский районный суд Братска суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители известили, что жертвами мошенников стали сотрудницы финансового отдела одного из крупных предприятий Братска.

Читайте также: В Приангарье жертвами аферистов стали сотрудницы финансового отдела