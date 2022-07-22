Коломбо, Шри-Ланка, 22 июля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Новым главой правительства Шри-Ланки назначен бывший министр внутренних дел, государственного управления, провинциальных советов и местного самоуправления Динеш Гунавардена. Об этом 22 июля сообщает местный новостной портал News First.

Шри-Ланка

News First «Динеш Гунавардена приведён к присяге в качестве нового премьер-министра Шри-Ланки в пятницу (22 июля) в присутствии президента Ранила Викрамасингхе в здании правительственной канцелярии в Коломбо».

Отмечается, что данное назначение является первым, которое в первый день пребывания в должности произвёл новый президент островного государства.

Напомним, исполняющий обязанности президента премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе 18 июля ввёл в стране режим чрезвычайного положения. 21 июля он принял президентскую присягу и официально стал главой республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению многих аналитиков, Шри-Ланка стоит на грани экономического краха и не сможет решить свои проблемы с реструктуризацией долга без помощи Китая.