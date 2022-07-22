Москва, , 08:31 — REGNUM Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) планирует добиваться независимости с последующим присоединением к России. Об этом сегодня, 22 июля, в в интервью РИА Новости заявил глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.

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При этом он отметил, что Приднестровье не станет принимать никаких решений в ущерб полумиллионному народу страны, будет действовать прагматично и честно.

«Независимость страны — безусловный приоритет. Вектор Приднестровья остаётся неизменным. Это отражено в итогах референдума в сентябре 2006 года, где чётко обозначено: независимость с последующим присоединением к России», — пояснил Игнатьев.

Ранее ИА REGNUM сообщало ИА REGNUM, данные расследований серии терактов, которые произошли в Приднестровье за последние полтора месяца, указывают на то, что к ним причастны Киев и Кишинёв.

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