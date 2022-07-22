Штат Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM Мужчина забрался на сцену и попытался ударить ножом конгрессмена-республиканца Ли Зелдина, когда тот выступал с речью в рамках предвыборной кампании на пост губернатора Нью-Йорка, но кандидат не пострадал, сообщает 22 июля Reuters.

Ли Зелдин Gage Skidmore

На видеозаписи, размещенной в социальных сетях очевидцами, видно, как неизвестный мужчина в черной бейсболке быстро приближается к Зелдину во время митинга на севере штата Нью-Йорк, держа в руках какое-то острое оружие или инструмент.

Слышно, как мужчина несколько раз повторяет «тебе конец», протягивая руку к лицу или шее кандидата. Зелдин сумел оттолкнуть его, после чего оба мужчины упали на землю, а несколько человек попытались задержать нападающего.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Зелдина Кэти Винсенц сообщила в соцсети, что подозреваемый пытался ударить конгрессмена ножом. По словам Винсенц, Зелдин и его сотрудники не пострадали.

«Зелдин схватил нападавшего за запястье, чтобы остановить его, а другие помогли повалить нападавшего на землю. Правоохранительные органы взяли мужчину под стражу», — сказала Винсенц.

По ее словам, после инцидента Зелдин закончил свою речь и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые отреагировали на нападение.

«С облегчением узнала, что конгрессмен Зелдин не пострадал и что подозреваемый задержан, — отозвалась на известие в соцсети действующий губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул, демократ и соперник Зелдина по предвыборной гонке. — Я самым решительным образом осуждаю это насильственное поведение — ему нет места в Нью-Йорке».

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