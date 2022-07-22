Берлин, 22 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Германия поднимет белый флаг перед Россией, если будет запущен газопровод «Северный поток — 2», заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью ZDF.

Michael Brandtner Роберт Хабек

Он считает, что запуск газопровода станет символом разрушения Москвой европейских санкций.

«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе, — сказал Хабек. — Мы не должны этого делать».

В качестве решения энергокризиса он назвал экономное расходование ресурсов и поиск альтернативных поставщиков.