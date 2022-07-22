Чита, 22 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Забайкалье за первое полугодие 2022 года зарегистрировано 10 786 преступлений, что на 3,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года (11 213), сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Преступность

При этом число зарегистрированных преступлений по России сократилось на 1,8%, по Дальневосточному федеральному округу — на 4,7%.

Наибольшее число зарегистрированных преступлений наблюдается в Центральном (2005), Черновском (844), Ингодинском (833), Железнодорожном (714) районах г. Читы, а также Читинском (779) и Краснокаменском районах (482).

Как сообщало ИА REGNUM, за 6 месяцев 2022 года наблюдается снижение на 6,5% числа преступлений, совершенных в повторе (с 4378 до 4094), их удельный вес в общем числе преступлений сократился с 67,8% до 65,6%. Число лиц, совершивших преступления в повторе, сократилось на 1,8% (с 3681 до 3616).

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