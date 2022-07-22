Москва, , 09:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил существенно сократить отпуска депутатов и чиновников.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — заявил Володин журналистам.

Инициатива потребует изменения законодательства, в том числе закона о статусе депутатов.

На сегодняшний день отпуск депутата Госдумы составляет 42 календарных дня, а отпуск госслужащих — до 45 дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций спикер палаты парламента Володин заявил, что парламентарии в период летнего отпуска планируют иначе подойти к организации своей работы.

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