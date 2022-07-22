Грозный, 22 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамазан Кадыров в своем телеграм-канале поделился видео с львятами-альбиносами и заявил, что животные официально получили свои клички в часть городов Донбасса (учитывая успешные результаты спецоперации на Украине и ЛНР, а также планы по скорейшему освобождению ДНР, их назвали Донецка, Луганска и Мариуполя), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Львят назвали так: «Донни — в честь ДОНецка, Ганс — в честь ЛуГАНСка, Марип - в честь МАРИуПоля».

Поясняя свой выбор, Рамазан Кадыров отметил:

«Долго думали, как их назвать, хотелось, чтобы громко звучало (как-никак, цари зверей), актуально и красиво. Редко такое случается, чтобы все условия были соблюдены, но это получилось!».

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