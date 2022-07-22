Тирасполь, , 08:15 — REGNUM Руководство Приднестровской Молдавской республики намерены добиться вхождения в состав России. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости.

Приднестровье PavelD

По его словам, вектор республики на протяжении всего времени существования был неизменным. Он нашёл отражение в итогах референдума 2006 года, где население проголосовало за независимость с последующим свободным присоединением к России.

«Независимость страны — безусловный приоритет», — сказал министр.

Он заверил, что власти республики не будут действовать в ущерб населению, а поступят прагматично и честно.