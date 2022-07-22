Канберра, , 08:13 — REGNUM Австралия предоставит свои военно-морские базы в Перте для размещения атомных подводных лодок (АПЛ) Великобритании, патрулирующих акватории Южно-Китайского моря. Об этом со ссылкой на источник в австралийском военном ведомстве 22 июля сообщает издание Daily Mail.

Подводная лодка Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Предполагается, что стороны на следующей неделе официально озвучат решение о базировании британских АПЛ на западном побережье континента, принятое в рамках нового военного партнёрства AUKUS (Австралии, Великобритании и США), нацеленного на сдерживание Китая в АТР. Точное количество британских кораблей, которые будут размещаться на австралийских базах, остаётся засекреченным.

По данным издания, в ближайшие несколько месяцев атомные субмарины британского ВМФ прибудут в регион, после чего в состав их экипажей для обучения и повышения квалификации будут зачислены австралийские моряки.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Китая наращивает свою кампанию против стремления Австралии заполучить атомные подводные лодки, которые Канберра приобретёт при содействии США и Великобритании.

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