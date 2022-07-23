23 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Глава иракского военизированного движения «Армия Махди» Муктада Ас-Садр призвал своих сторонников к борьбе против Турции. В ответ на призыв сторонники Садра вышли на улицы крупнейших городов страны с военными лозунгами и призывами к правительству Ирака разорвать дипломатические отношения с Турцией. Демонстранты громят турецкие дипломатические миссии, сжигают магазины турецкой одежды и призывают освободить оккупированные Турцией территории Ирака.

Артемий Шарапов, , 09:00 — REGNUM В среду, 20 июля, ВВС Турции нанесли удар по территории северного Ирака. Согласно данным иракских СМИ, целью удара стал посёлок Захо в окрестностях города Дохук, населённый преимущественно курдами. Как сообщается, жертвами удара стали 8 мирных жителей, ещё 23 человека получили ранения.

Консульство Турции в Киркуке @RMC_Rojava

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с официальным заявлением, в котором опроверг использование турецкими войсками тяжёлого оружия против мирного населения. Чавушоглу также призвал иракские власти не верить публикациям в СМИ, назвав их «ложью, распространяемой террористами из Рабочей партии Курдистана».

«Мы заявили, что можем сотрудничать с иракскими властями после вероломного нападения, которое, по нашему мнению, было совершено террористическими организациями. Мы отвергаем официальные и частные обвинения в адрес Турции», — заявил Чавушоглу.

С аналогичным заявлением также выступило турецкое посольство в Багдаде, однако в Ираке этим словам не поверили. С резким осуждением действий Турции выступил целый ряд официальных лиц в правительства Ирака, лидеры местных политических партий и вооружённых формирований.

Багдад (сс) U.S. Air Force

Так, глава крупнейшего военного ополчения иракских мусульман-шиитов Хади аль-Амери обвинил Турцию в покушениях на суверенитет Ирака и призвал к немедленному закрытию границ между странами. Амери также предложил запретить деятельность любых турецких компаний в Ираке и введение эмбарго на поставку в Турцию нефтепродуктов.

С аналогичным заявлением выступил главный политический конкурент аль-Амери в среде иракских мусульман-шиитов Муктада ас-Садр. В своём заявлении Садр призвал иракцев к «эскалации» в отношениях с Турцией и призвал своих сторонников к борьбе.

«Турция становится все более наглой, полагая, что Ирак может ответить лишь слабым осуждением со стороны министерства иностранных дел. Необходимо как можно скорее расторгнуть соглашение о безопасности с Турцией. И если Турция не хочет координировать свои действия с Багдадом — мы больше не будем терпеть её террористические действия», — написал Садр в своём блоге в Twitter.

На призыв своих лидеров откликнулись десятки тысяч мусульман-шиитов по всей территории Ирака. Демонстранты разгромили турецкие консульства и визовые центры в Басре, Багдаде и Киркуке. Иракцы публикуют в соцсетях видео, на которых сжигают одежду турецкого производства. В социальных сетях активисты также призывают громить магазины турецкой одежды и продуктов.

«Покупая турецкий шоколад — ты спонсируешь убийство иракцев» — гласит один из распространяемых в соцсетях плакатов. Другой плакат, сделанный движением «Бойкот Турции», гласит: «Выкинем их из нашей страны» — имея в виду турецкие компании.

Несмотря на призывы «с улиц», власти Ирака настроены более осторожно. Правительство страны направило в Заху специальную комиссию по расследованию инцидента и выступило с дежурным заявлением о том, что оно «не потерпит» и «требует уважать». Подобная «умеренность» вызывает крайнее осуждение со стороны иракцев, которые намерены добиваться решительных действий властей.

Вкратце рассмотрим, к чему может привести эта ситуация. Во-первых, можно смело констатировать как минимум временное снижение торгового оборота между Ираком и Турции. Активисты планируют блокировать работу пограничных КПП, складов и магазинов, которые будут принимать турецкие товары. Во-вторых, ситуация явно будет использована иракскими мусульманами-шиитами для консолидации своих сих и давления на власти в Багдаде, которые связаны по рукам и ногам своими обязательствами перед НАТО и США. Однако на этом, пожалуй, всё.

Полный разрыв экономических связей между Багдадом и Анкарой вряд ли возможен, поскольку он болезненно скажется на иракской экономике (которая и без того находится в состоянии перманентного кризиса). Тем более кажется невероятным, что Ирак ввяжется в прямой конфликт с Турцией.

Северный Ирак

Однако, Турции стоит опасаться не того, что происходит в кабинетах иракского правительства, а широких масс населения страны. Лидеры мусульман-шиитов вовремя успели оседлать волну народного возмущения и будут использовать её в своих целях, в том числе — против Турции. Можно смело ожидать того, что обстрелы турецких военных баз в Ираке станут не только более частыми, но и более разрушительными. А такие организации, как «Катаиб-Хезболла», «Армия Махди» и ряд других военизированных группировок могут развернуть масштабную партизанскую войну против турок.

Несколько разрядить ситуацию может отказ Турции от проведения на иракской территории военных операций, без согласия на то официального Багдада. Но на это турецкие власти скорее всего не решатся — иракское правительство и без того им особо не мешает. А вот договориться с уличными радикалами и боевиками, имеющими опыт войн против США и ИГ (деятельность организации запрещена в РФ) будет куда труднее.