Улан-Удэ, 22 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Северо-Байкальском районе Бурятии построят крупную высоковольтную воздушную линию и подстанцию в рамках расширения мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, сообщает сайт правительства региона.

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Минтранс Бурятии выдал разрешение компании «Россети ФСК ЕЭС» на реконструкцию воздушной линии 220 кВ Даван — Витим. Это будет первый этап по реализации масштабного проекта по строительству подстанции 500 кВ «Нижнеангарская» и высоковольтной воздушной линии 500 кВ Нижнеангарская — Усть-Кут. В целом, строительство оценивается в 48 млрд. рублей.

Крупный проект будет реализован в рамках инвестиционной программы ПАО «Россети ФСК ЕЭС» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

«Сейчас идет наращивание грузооборота с Востоком и одним из приоритетных направлений стало ускоренное развитие мощностей Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Так одним из пунктов этой программы станет электрификация участка железной дороги в Северо-Байкальском районе. Мероприятие реализуется для обеспечения энергоснабжения проекта расширения пропускной способности БАМа и Транссиба (первый этап), Удоканского горно-обогатительного комбината, присоединение Западного и Центрального энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой энергетической системе России», — отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2022 года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал меры по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей недостаточными.

По его словам, регионам ДФО нет необходимости разворачиваться на восток, поскольку они уже работали со странами АТР. Однако ориентированным на запад предприятиям в новых экономических условиях нужно поворачивать на 180 градусов. В связи с этим проявились логистические проблемы, которые нужно решать.

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