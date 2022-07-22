Барнаул, , 07:45 — REGNUM По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована и проводится работа по установлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные меры по социальной поддержке, в целях оказания правовой помощи по обращению в уполномоченное краевое государственной казенное учреждение «Региональное жилищное управление» с заявлениями о выдаче сертификатов.

Жилье

В отношении лиц, получивших сертификаты, во взаимодействии с органами местного самоуправления, застройщиками организована работа по поиску и подбору подходящего жилья. сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

В 2022 году по инициативе прокуратуры края и губернатора Алтайского края Виктора Томенко за счет регионального бюджета увеличено финансирование выплат на приобретение жилых помещений, удостоверенных сертификатом, на 900 млн руб., организован перерасчет размера выплат по сертификатам, выданным в 2021 г.

Принятые меры позволили добиться получения указанной категорией лиц в текущем году 193 жилых помещений по результатам торгов, приобретения 198 жилых помещений за счет выплат, удостоверенных сертификатами.

На днях заместитель прокурора Алтайского края Рамиль Рафиков вручил двум сиротам ключи от новых квартир в г. Барнауле. Исковая работа, сопровождаемая мерами прокурорского реагирования, во взаимодействии с органами власти, позволила полностью решить их жилищный вопрос.

Восстановление прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается на контроле органов прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае уже 200 детей-сирот приобрели квартиры с использованием жилищного сертификата. В конце марта 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе видео-конференц-связи поручил следователям не затягивать расследование уголовных дел против недобросовестных чиновников, по вине которых сироты не получили положенного жилья.

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