Сеул, , 07:43 — REGNUM МИД Южной Кореи выразил протест в связи с зафиксированными в «Белой книге» министерства обороны Японии утверждениями о суверенитете Токио над островами Токто (Такэсима). Об этом 22 июля сообщает пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства.

ВМФ Республики Корея у островов Токто

МИД Южной Кореи «Правительство (Южной Кореи) выражает решительный протест из-за повторения в «Белой книге», опубликованной Японией 22 июля, несправедливых утверждений о суверенитете над островами Токто, которые являются исключительно нашей территорией исторически, географически и по международному праву».

В заявлении содержится призыв «немедленно отказаться» от таких необоснованных притязаний, которые «не способствуют» построению ориентированных на долгосрочную перспективу двусторонних отношений.

Напомним, за группу небольших необитаемых островов, расположенных к востоку от Корейского полуострова, Япония и Корея ведут спор с 1945 года. В настоящее время эти острова контролируют вооружённые силы Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии в очередной раз выразило протест Южной Корее в связи с проведением Сеулом исследований островов Такэсима (Токто) в Японском море, которые Япония считает своими.

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