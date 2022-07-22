Южная Корея опротестовала претензии Японии на острова Токто
Сеул, 22 июля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. МИД Южной Кореи выразил протест в связи с зафиксированными в «Белой книге» министерства обороны Японии утверждениями о суверенитете Токио над островами Токто (Такэсима). Об этом 22 июля сообщает пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В заявлении содержится призыв «немедленно отказаться» от таких необоснованных притязаний, которые «не способствуют» построению ориентированных на долгосрочную перспективу двусторонних отношений.
Напомним, за группу небольших необитаемых островов, расположенных к востоку от Корейского полуострова, Япония и Корея ведут спор с 1945 года. В настоящее время эти острова контролируют вооружённые силы Южной Кореи.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии в очередной раз выразило протест Южной Корее в связи с проведением Сеулом исследований островов Такэсима (Токто) в Японском море, которые Япония считает своими.