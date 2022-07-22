Село Газимурский Завод, Забайкальский край, 22 июля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья только через суд добилась возложения обязанностей организовать деятельность по обращению с безнадзорными животными на администрацию Газимуро-Заводского района, сообщает телеграм-канал надзорного органа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

По итогам проверки установлено, что только с 2021 года в органы внутренних дел района поступило 21 сообщение по вопросам содержания безнадзорных животных и по фактам нападения их на людей, в том числе в 10 случаях — на несовершеннолетних. В первом квартале 2022 года поступило 7 подобных сообщений. При этом администрация района не принимает необходимых мер к осуществлению переданных полномочий.

Газимуро-Заводский районный суд удовлетворил требования прокурора и возложил на ответчика обязанность не позднее трех месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать деятельность по обращению с животными без владельцев.

Не согласившись с данным решением, администрация подала на него апелляционную жалобу. По мнению ответчика, выделенных из краевого бюджета более 700 тыс. рублей хватило лишь на отлов 17 особей при необходимости отловить 80 особей, на что потребуется более 2 млн рублей.

Судебная коллегия по административным делам Забайкальского краевого суда оставила жалобу ответчика без удовлетворения. Апелляционная инстанция отметила, что кроме мероприятий по освоению средств краевого бюджета администрация района каких-либо действенных мер по реализации полномочий в данной сфере, включая собственное финансирование, не принимается.

При этом органы публичной власти, включая органы местного самоуправления, по своим конституционно-правовым функциям и предназначению призваны осуществлять эффективное и ответственное управление делами государства и общества в интересах населения.

Решение суда вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в правоохранительные органы села Домна Читинского района Забайкальского края поступило сообщение об исчезновении семилетней девочки. Вскоре тело ребенка было найдено на одном из пустырей — девочку загрызли бездомные собаки.

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