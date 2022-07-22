Слюдянка, Иркутская область, 22 июля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении главы Слюдянского муниципального образования и его заместителя: они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Egor Shustoff Слюдянка

Уголовное дело было возбуждено следователями СК по материалам оперативно-розыскной деятельности ГЭБиПК ОМВД России по Слюдянскому району.

По версии следствия, должностные лица, зная о невыполнении в полном объеме ООО «ДорСвет» работ по благоустройству центральной площади в г. Слюдянка, подписали документацию о выполненных работах, тем самым причинив федеральному бюджету ущерб в размере около 600 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за превышение должностных полномочий под стражу попал заместитель мэра администрации Ангарского городского округа.

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